About last night

Goedemorgen Nederland, welkom in 2021. Vraag ons niet hoe, maar we hebben 2020 toch maar mooi uitgespeeld met zijn allen. Alleen. Dit jaar wordt ook geen pretje. We beginnen 2021 met aftellen tot 19 januari, de dag dat de gedeeltelijke lockdown eindigt en er gewoon een ander gedeelte van de lockdown begint. Daarna is het alweer bijna 17 maart, en stemmen we net als iedere vier jaar toch weer op de verkeerde. Ondertussen moeten we ons nog door maanden van zwabberend zorgbeleid, bureaucratische bullshit en hemeltergende headdesk hypocrisie heen worstelen totdat we dat virus de vergetelheid in gevaccineerd hebben en we eindelijk weer eens normaal kunnen gaan doen. 2021. We kunnen niet wachten. (Is het al tijd voor bier?, red.)