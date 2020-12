10 rode baretten ingezet tegen het Chinese virus. "10 militairen, afkomstig van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen, worden vanaf vandaag ingezet in een zorghotel te Apeldoorn. Zij zijn de eerste van de ongeveer extra 100 militairen die de krijgsmacht beschikbaar stelt ter ondersteuning van de coronazorg in Nederland." Het betreft Zorghotel Chrysant op locatie Casa Bonita, de eerste locatie waar ONZE JONGENS naar het coronafront gestuurd worden. "Zorghotel Chrysant op locatie Casa Bonita, onderdeel van Zorggroep Apeldoorn en omstreken, speelt een grote rol in de regionale ontlasting van ziekenhuizen en thuiszorg voor coronapatiënten. (...) De 10 militairen bieden hulp als extra ‘handen aan het bed’. Zij worden ingewerkt door het personeel van de zorginstelling. Defensie levert het team in principe tot en met 19 januari."

En dat alles is zeer welkom, want de druk op reguliere zorg in ziekenhuis lijkt eventjes onhoudbaar te worden. "Tientallen ziekenhuizen hebben het zo druk, dat dringende behandelingen en operaties niet allemaal kunnen worden uitgevoerd. Het gaat om zogenoemde 'kritisch planbare zorg', zoals operaties en behandelingen wegens kanker. Die zorg moet binnen zes weken worden verleend. (...) Door het stijgend aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt de druk op de zorg enorm op. Daarbij komt nog dat door de hoge werkdruk en besmetting onder personeel er een hoog ziekteverzuim is in de ziekenhuizen. Er liggen momenteel 2751 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie er 674 op de intensive care behandeld worden."

Ook liggen er bijvoorbeeld in ziekenhuis Rijnstate nu patiënten op "buitenbedden". Die staan dan wel niet op het parkeerterrein, maar wel dat bijvoorbeeld een "patiënt die op de interne geneeskunde afdeling hoort te liggen, daar niet kan liggen omdat er geen plaats is; dan komt hij bijvoorbeeld op de afdeling orthopedie terecht en dat is slecht voor de kwaliteit van zorg." Nederlanders, te paard en wapen!

Shout out naar de strijders van 11 Luchtmobiele Brigade