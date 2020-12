Nja hij verstaat z'n vak in ieder geval goed genoeg om de boel een poets te bakken, en dat pleit toch voor hem. Maar wegens de POLITIEKE CORRECTHEID in dit land (dat stuk is) word je dus gepakt zodra je op eigen kompas vaart. Het OM meldt dat het onderzoek door de FIOD eind 2017 startte "naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst, waarbij het vermoeden was gerezen dat verdachte in 2014 de Belastingdienst onjuist had geïnformeerd over de administratie van een maatschap waarmee verdachte en een partner hun onroerend goed beheerden."

Daar dacht de verdachte Ruben Freudenthal die er voor doorgeleerd heeft anders over en meldde de belastingdienst doodleuk dat "er geen administratie beschikbaar was en dat volgens verdachte voor de activiteiten van de maatschap geen administratieplicht ex artikel 52 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen van toepassing was." Nja, lang verhaal kort. Hij had toch niet genoeg doorgeleerd want de belastingdienst oordeelde uiteindelijk dat die-ie z'n bek moest houden en de administratie gewoon moest overhandigen.

En vervolgens legde het OM hem ook nog eens een boete van 50.000 euro op. "Het OM vindt dat een hoogleraar belastingrecht een voorbeeldfunctie heeft en de Belastingdienst juist had moeten voorlichten. Het OM vindt het ernstige strafbare feiten, want op basis van zo volledig mogelijke informatie berekent de Belastingdienst het verschuldigde bedrag aan belasting. Het achterhouden van informatie bemoeilijkt dit. Het OM ziet de betaling van een geldbedrag van 50.000 euro als een passende en effectieve afdoening. In de zittingszaal was het OM tot een vergelijkbare eis gekomen. De zaak is hiermee afgedaan." Eind goed al goed voor Ruben Freudenthal.