"The name "coronavirus" is derived from Latin corona, meaning "crown" or "wreath", itself a borrowing from Greek κορώνη korṓnē, "garland, wreath". The name was coined by June Almeida and David Tyrrell who first observed and studied human coronaviruses. The word was first used in print in 1968 by an informal group of virologists in the journal Nature to designate the new family of viruses."

Bijna goed.

Maar feitelijk moet de mens gewoon minder kutten met moedertje natuur. Roepen wetenschappers al jaren maar zolang er een goed betaalde duistere lobby bestaat die gillen dat alles aan wetenschap onzin is en duidelijk kiezen voor dollars i.p.v. toekomst voor onze kinderen gaat het wat langzaam.

Genoeg domme boze mensen op de wereld die van alles geloven en geen idee hebben dat ze nuttige idioten zijn voor mensen met niet de beste intenties.

Neem de gemiddelde Trump fan. De Baudet liefhebber. De Poetin apologeet. Etc.