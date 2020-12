De Nederlandse Keuken is bijna dezelfde als de Franse keuken minus wat de Fransen zich toegeëigend hebben. Wat die 'buitenlandse keukens' betreft, dat zijn zelf ook vergaarbakken van internationale ingrediënten en gebruiken.

Wat is er chinees of italiaans aan de zuidamerikaanse tomaat, om maar een dwarsstraat te noemen. En buiten het Oostelijk gebied van Uzbekistan en West en Zuid Georgië in de Caucasus moet de rest van de wereld mooi met de handjes van de knoflook afblijven. (In 1995 concludeerde Helga Maas en Manfred Klaas door hun studie over moleculaire markers en DNA profielen van honderden knoflooksoorten dat de meest primitieve vormen van knoflook met de mogelijkheid zaad te vormen kwamen uit het Oostelijk gebied van Uzbekistan en West en Zuid Georgië in de Caucasus). De Indische keuken is een poging geweest om Hollandse gerechten na te maken en Indonesische keuken voor Westerlingen eetbaarder te maken. Regelrechte 'Fusion' dus. Dus wat bedoel jij met de Hollandse keuken? Stamppotten? Kan je ook eindeloos mee variëren en je wilt niet weten hoe mijn Indische tante snakt naar Snert in de zomer als ze weer een maandje of twee terug is geweest naar Indonesië.

Moet je eens kijken hoe rijk de Hollandse keuken is, jongen,

coquinaria.nl/nederlandse-recepten/

Ten slotte, wat je op latere leeftijd waardeert en kan leren waarderen hangt sterk af van waarmee je in je eerste jaren mee bent gevoed. Dan kunnen sommige keukens te sterk afwijken. Maar dat is niet de schuld van die keukens, dat is de schuld van je eigenste provinciale zelf. (je moeder, eigenlijk).

Zo!