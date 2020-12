:

'De eerste twee ""argumenten"" zijn twee drogredenen (whataboutisme), dus daar ben ik niet van onder de indruk.'

Ik ben hier ook absoluut niet om indruk op je te maken, ik ken je niet en wil je ook niet kennen, dus maak je geen illusies.

'Nemen we met zijn allen dat vaccin krijgt de economie meer ruimte. Zo simpel is het...'

Inderdaad, zo simpel is het in het leven van mensen die niet verder kunnen kijken. Want de berichten van de WHO, ' na het vaccin gewoon mondkapje ophouden', van het WEF, Claus Schwabb 'we gaan nooit meer terug naar normaal' etc. etc. hebben u. kennelijk niet bereikt. Als je over dit soort uitspraken enigszins nadenkt, wat heeft dat dan voor zin om dat vaccin te nemen?

En nogmaals, de economie gaat niet naar de knoppen door een virus. Dit virus heeft een mortaliteitscijfer van 0,02 nogwat procent. 98,996% (omennabij), heeft totaal geen last van dit virus, heeft niet door dat ze het hebben of hebben gehad. Dus is hoe zwaar weegt 'de oplossing'. tegenover deze 'kwaal'.....