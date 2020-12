Meteoroloog Yannick Damen total champ



We hebben er alle vertrouwen in want dit is ONS kinderfeest en dat was, is en BLIJFT WIT! WeerOnline, niet te verwarren met dat meisje dat weer online is maar nog steeds niet reageert (sorry enige grap die het redactiestatuut over die website heeft dus verwacht hem vaker), meldt: "In de nacht van Eerste Kerstdag naar Tweede Kerstdag liggen de minima rond het vriespunt met landinwaarts grote kans op lichte vorst. De kans op winterse neerslag is dan 5-10% en in Zuid-Limburg zelfs 15%. Met wind van zee is de kans dat eventuele sneeuw in de kustprovincies blijft liggen uiterst klein. In de zuidoostelijke helft van het land zal de temperatuur lager zijn en is de kans op een witte verrassing op de ochtend van Tweede Kerstdag wat groter. Het grootst is deze kans voor de heuvels in Zuid-Limburg." Een officiële witte kerst wordt het waarschijnlijk trouwens niet, want daarvoor is er op beide kerstdagen een "gesloten sneeuwdek" in De Bilt nodig. Nou, dat mogen de hoge dames en heren in DEN HAAG dan misschien vinden. Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland, en bepalen zelf wel hoe wit we de kerst officieel vinden dank u!