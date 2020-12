: Dat zal wel kloppen maar het probleem is dan dat er de hele dag honderden mensen hebben gelopen die aerosolen hebben uitgeblazen. Dat blijft allemaal hangen want ik neem niet aan dat de luchtverversing in de supermarkten virusproof is. Zeker is zeker dus het blijft voor mij s morgens vroeg. Het virus is beslist geen grap dus ik wil er niet achterkomen dat s avonds boodschappen doen toch niet zo handig was want behoor tot een risicogroep. Veiligheid voor alles en vroeg boodschappen doen is voor mij geen enkel probleem want dat doe ik al vanaf april of zo. Voor die tijd liet ik mijn boodschappen bezorgen want was veel te bang om een voet buiten de deur te zetten.