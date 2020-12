We hebben nooit staatssteun ontvangen, dus we hoeven ook niet dicht. Waterdichte redenatie, dus onze deuren blijven open. Zeiden we deuren? We bedoelen 'het ventilatiesysteem'. Want deze kroeg is onze kerk en die blijven ook gewoon open, behalve op kerstavond maar dan ben je hier al helemaal extra welkom. Vanavond hebben we alvast een kerstspecial want dankzij die ene sombere straat in Hoogeveen kwamen we op de Chris Rea van de YouTube-video's: huizen met knipperende kerstgekte. Hebben we zelf op GSHQ trouwens het hele jaar maar dat komt omdat we het hele huis vol hebben hangen met kerstverlichting 2.0 (door de vrouwen des huizes wel eens gepikeerd als ook ten onrechte aangeduid als "Brabantse kermis"). Het is maar een tip, nu het weer geen witte kerst wordt. Zo. Een biertje uit de cryptopomp doet vanavond 1/10.000 Bitcoin. En nee dat is geen coke, dat zijn rode bieten.

