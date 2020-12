Ik ben dus een mietje. In een winkel waar ik geacht werd de scepter te zwaaien had ik eens (regelmatig) ook te maken met zo'n oude man. Als hij op de agf afdeling was werd hij op enig moment heel alert. Hij begon dan heel langzaam om zich heen te kijken of niemand 'm zag en dan verdween er een peer in zijn jaszak. Dat om zich heen kijken ging ook echt in een tempo dat hoort bij een tachtigjarig mannetje waarvan alle draaiende delen al tijden zijn versleten. Dan gaf ik de kassiere even een hint dat ze zestig cent extra moest aanslaan. Uiteraard heb ik daar nooit de politie voor gebeld. Toen ik ooit eens een wijkverpleegster zag lopen bij die man heb ik haar het verhaal uitgelegd. Of zij daar eventueel iets mee kon. En toen heb ik meneer nooit meer gezien.