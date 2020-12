Enige jaren geleden deed een groepje psychologen (niet die neppers die zich tegenwoordig zo mogen noemen na een fopopleiding aan de UvA of een soortgelijk kinderdagverblijf, maar oldschool psychologen) onderzoek naar het gedrag van mensen wanneer hen iets wordt afgenomen nadat ze eraan gewend waren geraakt. Wat bleek: op elk niveau was het gedrag hetzelfde. Het maakte niet uit of iets essentiëels was afgenomen of een luxe. Mensen die de allernieuwste spelconsole na een tijdje weer werd afgenomen en het daarna weer moesten doen met het oudere model dat ze voorheen hadden vertoonden hetzelfde gedrag als mensen die hun werkende indoor toilet weer moesten inruilen voor het huisje in de achtertuin met een gat in de grond.

Conclusie: het is heel makkelijk voor mensen om verwend te raken en dit is slecht voor je.

En als er één groep is in de samenleving die verwend is, dan is het de jeugd. Hun enige plicht is de schoolplicht, ze hebben alle rechten en vrijheden en de straffen voor hun misdaden zijn lachwekkend. En nu ze een jaartje met wat restricties doormaken draaien ze door.

Het wordt tijd om lijfstraffen op scholen en de dienstplicht weer in te voeren. En volwassen straffen voor hun misdrijven ipv bureau Halt of maximaal één jaar jeugdgevangenis.