@Beste_VVD66 Iedereen is het er inmiddels over eens dat de IFR die van Influenza niet overstijgt. Het overgebleven argument gaat dus om de zorgcapaciteit. Men had het al voor het einde van de eerste golf over de tweede golf. De enige oplossing waar naar gekeken werd is het beschikbaar komen van een vaccin en een nutteloze mondkapjesplicht. Er is nul transparantie over de test cijfers noch over de PCR test zelf. Vragen daarover worden niet beantwoord. (Wat is het belang van die zwijgzaamheid) De overheid werkt ondertussen aan "verhaallijnen". Met nadere woorden, hoe verkopen we de maatregelen aan de bevolking. Er zijn al een hele reeks voorstellen gedaan om de beschikbaarheid van ziekenhuis en IC bedden te verhogen met het bijbehorende personeel. En wat zei Gommers daarover? "Straks gaat het personeel zich vervelen en dat willen we toch ook niet?" En iedere keer krijgt de bevolking weer de schuld want ze houden zich niet aan de maatregelen. Let op mijn woorden. Als het komend weekend enigszins droog blijft staan de kranten weer vol met plaatjes van mensen die massaal de natuur in gaan en hoe asociaal dat wel niet is. Vervolgens gaat men weer wegen en parkeerplaatsen afsluiten.