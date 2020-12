It ain't over 'till the fat lady sings.

Wat velen misschien ontgaan is, is dat in deze "swing states" ook "alternate electoral slates" hun stem hebben uitgebracht. Ook die worden op 6 januari geopend tijdens een gemeenschappelijke zitting van het Congress en the House of Representatives.

En pas op 20 januari, de enige dag die in de grondwet is vastgesteld, wordt de president beëdigd.

Wat ik zie is dat een overgroot deel van de Amerikaanse bevolking, ondanks voortdurende propaganda, wel degelijk snapt dat deze verkiezingen op zijn zachtst gezegd een aanfluiting waren. Kijk maar eens iedere zaterdag hoe er - vreedzaam, nog - geprotesteerd wordt.



En er lopen nog steeds tal van rechtzaken.

En er zijn al Congressmen én Senatoren die aankondigen bezwaar te zullen maken op 6 januari.

This ain't over by a long shot.

P.s.: die 80 miljoen "fly-over people" zijn toevallig ook diegenen met één of meerdere vuurwapens. En ze zijn nogal boos.