Voor al die mensen die nog zitten te slapen. Het gaat allang niet meer om het virus maar het gaat om 'the great reset'. De middenklasse en het MKB moet kapot want ze willen socialisme 3.0 doorvoeren. De lagere klasse doet toch al mee want die hangt al aan het staatsinfuus. Complotgekkie? Nee, hoor, ze plempen het zelf op hun eigen website:

www.weforum.org/agenda/2016/11/how-li...

Een greep uit hun verhaal:

----------------------

'Welcome to the year 2030. Welcome to my city - or should I say, "our city". I don't own anything. I don't own a car. I don't own a house. I don't own any appliances or any clothes.

It might seem odd to you, but it makes perfect sense for us in this city. Everything you considered a product, has now become a service. "

&

"Once in awhile I get annoyed about the fact that I have no real privacy. No where I can go and not be registered. I know that, somewhere, everything I do, think and dream of is recorded. I just hope that nobody will use it against me."

----------------------

Is dit de wereld waarin wij in 2030 willen leven? Als je straks denkt dat je Rutte JR. een lul vindt krijg je al een boete + 50 minpunten. Ik denk ook niet ze dit zonder slag of stoot kunnen doorvoeren. Interessante tijden komen eraan!