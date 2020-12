Sinds het Europese deel van het seizoen voorbij is en het kampioenschap en de constructeurstitel al lang vergeven zijn, zijn de laatste rondjes op de obligate oliegeld-eilandjes eigenlijk stomvervelend. Na het in kunstlicht badende baantje van Bahrein eindigt het F1-seizoen in een jachthaven in Abu Dhabi op een hel verlicht betonnen stratenpark waar kosten nog moeite zijn gespaard om het net zo smakeloos te maken als een vers gerenoveerde Center Parks en waar het zeker zonder publiek dezelfde allure heeft als een verlaten garage onder een gesloten IKEA. Oliegeld of niet, die emiraten zijn niet bepaald een smaragd van goede smaak.

Wel passend bij een F1-seizoen waar de spannendste momenten bestonden uit die ene race waar Lewis won op een lekke band, de pitstops van Mercedes in Bahrein van vorige week en de vraag wie er dit seizoen wel of niet mee wilde knielen met de Heilige Sint Hamilton. Maar corona leidde ook tot een opgeschudde selectie van geweldige circuits (Mugello permanent op de kalender graag!), was er achter de Mercedessen in het middenveld een boel te beleven, hopen we dat Checo Perez volgend jaar alsnog ergens een stoeltje vindt (kan Seb niet beter gewoon met pensioen gaan?), kon George Russell laten zien dat hij een mooie carrière voor zich heeft (en dat Bottas een beunhaas is) en brengt Fernando Alonso nu al nostalgie terug in het volgende seizoen, en miljardairszoontje Nikita Mazepin hopelijk wat sleaze 'n scandal want na James Hunt en Ayrton Senna is het op dat vlak ook veel te rustig.

Het seizoen van Max Verstappen was tamelijk dramatisch, met meteen uitval in de eerste race en vijf DNF’s in totaal (een na meeste in z’n carrière) en maar 1 overwinning (het laagste sinds 2017). Maar vandaag dus vanaf P1, de eerste keer dat er geen Mercedes vanaf die plek vertrekt (alles was dit jaar voor HAM en BOT, op 1 keer Stroll na maar de Pink Panthers hebben ook Mercedes-motoren) en ondanks alles was hij wel de enige die Hamilton nog een beetje bij kon houden. Hopen dat hij HAM vandaag nog één keer voor kan blijven (en de rest ook) voor zijn tiende carrière-winst vanaf zijn derde pole position. Lights out!

UPDATE: HOERA! Na pech voor Perez, een kort stukje safety car met collectieve pitstops, gevolgd door een uurtje soezen tijdens een bloedsaaie race, finisht Verstappen het seizoen met WINST op de parking van een Arabische jachthaven. Z’n tweede dit seizoen, tiende totaal en helaas net niet genoeg om Bottas te verslaan in het algemeen klassement: Max eindigt derde, zijn team tweede. Wel een nieuw record nog: hij is de jongste coureur die pole pakt, snelste ronde rijdt, alle rondes aan kop ging en de race wint.