Sander Schimmelpenninck was hoofdredacteur van Quote. Ze waren daar zo blij met zichzelf op de hoofdredactie dat ze zelfs een prijs kochten voor beste hoofdredacteur van het jaar. Dat terwijl Sander Schimmelpenninck nooit aanwezig was en alles aan zijn adjunct Paul van Riesen over liet, omdat Sander Schimmelpenninck te druk is met fappen op jonge adelmeisjes in zijn podcast als ook al zijn energie nodig had om zwijgend als een bang konijn in de camera's van een talkshow te kijken, bij een omroep waar hij helemaal niet bij thuis hoorde omdat hij de vaste opiniemakers steevast voor rotte vis zat uit te maken op twitter. Met dat laatste stelde hij een positie als columnist in De Azijnbode veilig. Daar heeft hij vast niet verteld hoe hij met vrouwen omgaat en dat hij met half Amsterdam is vreemdgegaan omdat zijn eigen meisje ver weg in Zweden huist. Loes Reijmer had zich er nog over beklaagd maar dat mocht niet baten omdat Bert Wagendorp bloedgeil werd van de klaagtweets van Sander Schimmelpenninck over Schiphollawaai van tokkievluchten die laag boven zijn bovenwoning overvliegen (hij hoeft niet te bukken - red.). Ze kozen er bij de krant overigens wel voor om te negeren dat Sander Schimmelpenninck zelf meer vliegt dan Rob Jetten. Uiteindelijk hebben ze hem bij Hearst Magazines weggestuurd omdat hij teveel van zijn eigen vrindjes interviewde voor zijn blaadje, en omdat Sander Schimmelpenninck te druk was met fappen op jonge adelmeisjes in zijn podcast, maar vooral omdat hij dus feitelijk nooit op de redactie aanwezig was wegens te druk met zichzelf en andere dingen. Bij WNL is iets soortgelijks voorgevallen, schijnt. Sander Schimmelpenninck is overigens en tot slot kleiner dan Youp van 't Hek. Een groot deel van het bovenstaande is waar. Een klein deel is aperte onzin. En zo is dit topic een praktische gids voor hoe je alle stokpaardstukjes van NanoJort in de Azijnbode moet lezen.