Ik kan het niet vaak genoeg quoten in deze verdorven maatschappij waarbij men zich niet focust op de toekomst maar meer op het strelen van hun eigen onderbuikje.

“I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.”

Die beste man is kennelijk gestorven voor niets