En de belangrijkste: identiteit. Mooi voorbeeld: PVV en FvD zijn opeens heel erg begaan met de boeren. Raar, want de PVV is tegelijkertijd begaan met dierenbescherming en daarmee gaat het in de meeste gevallen niet zo lekker in de agrarische sector. FvD is een partij met een elitair kader, met weinig kennis van het platteland: ze hebben bijvoorbeeld geen idee van agrarische verdienmodellen. Weten zij veel dat driekwart van de oogst wordt geëxporteerd en dat boeren (zeker de zuivelboeren) vooral achter beeldschermen zitten? Dat het veelal dga's zijn met alleen uitzendpersoneel? Maar de boeren appelleren in die stedelijke visie aan een puur Nederlandse identiteit en levenswijze. Het arcadische oude land, waar boeren hard werken in de stront en de mensen van een gezonde doch voedzame maaltijd voorzien.