Ik heb een vraag: Gaat de VVD, maar dhr. El Yassini in het bijzonder, zich ditmaal wel aan gemaakte beloftes houden? Gaat dhr. El Yassini geen steun meer geven aan een eventuele coalitie die dat wederom onvoldoende (of beter: wederom helemaal niet) van plan is?

Denk aan alle grote thema's:

- Het op grote schaal uitzetten van mensen die zich op illegale wijze een weg tot onze bodem gevonden hebben. (dus geen general pardon meer van welke soort dan ook)

- Energievraagstuk. 'windmolens draaien op subsidie'. Het bouwen van kerncentrales (had mooi gekund in 10 jaar tijd)

- Geen transacties of garantiestellingen meer aan Zuid Europa (ook niet via de ECB)

- Het aanpakken van straatterreur die met name het gevolg is het van het handelen van cultuurverrijkers.

- Het vergroten van de koopkracht van werkend Nederland --> 'Duizend euro'

Ik heb er allemaal weinig vertrouwen in, en ik ga daarom zeker niet VVD stemmen in 2021, maar wellicht dat 4 jaar resoluut beleid, me in de toekomst wel van gedachten gaat veranderen.