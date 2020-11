:

Klopt redelijk. Wel even een belangrijke correctie. in 2019 was het migratiesaldo 108 duizend. Dat is dus na aftrek van emigratie. De immigratie was 269 duizend.

De totale bevolkingsgroei was 125 duizend. Slechts 17 duizend van deze bevolkingsgroei was dus het gevolg van het geboortesaldo. Dit geboortesaldo is op z'n beurt ook weer vooral positief als gevolg van een hoger geboortecijfer bij migranten.

125 duizend mensen / een gemidelde huishoudgrootte van 2,1 = 60.000 woningen die er ieder jaar minimaal gebouwd moeten worden om de woningnood niet toe te laten nemen.