: In den beginne werd er gezegd "ze doen niets" omdat onze overheid zo incompetent is dat ze de burger wilden ontmoedigen mondkapjes te kopen omdat ze er zelf VEEL en VEEL te weinig hadden. Dat is hun fout geweest en word nog steeds als bewijs gebruikt, terwijl het alleen bewijs is van incompetentie van onze overheid. Voor zover we dat uberhaupt nog nodig hadden...

En dat (niet medische) monkapjes weinig effectief zijn om de DRAGER te beschermen is ook allang bekend, daar gaat het niet om. Het gaat om het verminderen van de verspreiding van aerosolen en zo anderen te beschermen tegen de drager van dat mondkapje. En daar werken ze bijzonder goed voor. (Want waarom zouden chirurgen immers alleen een IIR masker kunnen dragen ipv een medisch gekeurd FFP2 of FFP3 masker? Het antwoord is dat een IIR masker de patiënt en de steriele zone dus afdoende beschermt tegen de rotzooi de de chirurg uitademt, mits er voldoende ventilatie in de ruimte is).