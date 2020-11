Vandaag verschenen in de muziekbibliotheek van het leven: Cyr, de nieuwe van The Smashing Pumpkins. Het eenmansrariteitenkabinet Billy Corgan heeft de gitaren gelardeerd met een dikke laag synthesizers en daar worden we op voorhand hartstikke onrustig van, met op 'The Colour of Love' ook nog eens van die malle achtergrondzangeresjes. Tussen de troep graven we Wyttch op als het beste nummer van de plaat en laat dat nou het meest op 'vroeger' lijken. Maar wat zeiken we nou, Corgan is een genie, we hebben alleen even wat tijd nodig om 'm te begrijpen. Na de klik ook nog nieuwe muziek van Hatebreed, leuk om met de hele familie mee te zingen onder de kerstboom, een singletje van Liam Gallagher, een likje thrashmetal, een voetballer en die malle Miley Cyrus met haar vaginafixatie.

The Colour of Love

Wyttch

Nieuwe Hatebreed (gezellige liederen voor bij de kerstboom)

Powderfinger (nooit uitgebrachte tracks van band die in 2010 kapte)

Nieuwe single Liam Gallagher (wijlen Oasis)

Sodom (gruwelijke t(h)rashmetal, speciaal voor GU)

Laffe covers van die dude van Green Day

Miley Cyrus (ellende)

Hee Memphis!