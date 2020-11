Goed nieuws voor alle wasmachinemonteurs uit Rolde, staalvlechters uit Bodegraven en stukadoors uit Deventer-Noord, die na iedere werkdag als een totale zombie op de bank ploffen, vijf flesjes Heineken naar binnen kiepen om de rest van de avond uit te blinken in een va-et-vient van de zak Doritos Nacho Cheese naar de mond, waarna 'het diner' weer eens wordt gedegradeerd tot een verdrietige kaasmacaroni uit de magnetron. U maakt met uw inspirerende leven weer kans op de hand van Megan Fox!!! Een mevrouw die óók heel gewoon is gebleven en van wie we helemaal niet wíllen weten of ze haar gezicht heeft laten verbouwen. Hello Megan Fox, call us up the jommes of NoStyle! Na de klik allemaal foto's van Megan Fox wandelend op de braderie van Gorredijk.