druk op zorg is groot. Wat een eufemistisch taalgebruik. Het is gewoonweg een enorme ellende. Ik krijg mijn mensen niet meer kwijt. Reguliere zorg ligt best wel plat. Ik vraag me nu af wat hier nu gezond aan is. Dit levert precies het omgekeerde effect op, en iedere instantie/ziekenhuis/afdeling doet t op z'n eigen manier. Die lockdown van december tot en met april ligt al vast. En dat vaccin: wordt ook weer zo'n homeopatisch aftreksel. Ik wil de onderzoeken wel eens compleet zien hoe ze dat in elkaar gezet hebben. Als het net zo matig/slecht is als de influenza a en b hebben we afgelopen jaar er echt een megatrieste pot van gemaakt.

Stel je voor dat er nu een partij komt die 3 hoofdpunten heeft, de volgende mensen krijgen een ministersalaris:

1) leraren

2)verpleegkundigen

3)uitvoerders van hygienemaatregelen (vuilnisvrouwn/mannen, rioleringvrouwen/mannen, enz.

Zou dat niet "the great reset" opleveren?

(by the way: ik zit in geen van die drie haha).