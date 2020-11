: Ayn Rand is, ontdaan van alle retoriek, een puur egocentrisme. Het ik als enig centrum van het leven, bestaan, universum en Het winner takes all - might makes right- recht van de sterkste principe, waar de VS mee doordrenkt is. Het objectivisme is een lege holle filosofie, welke ontwikkeld lijkt (door Rand) om haar eigen doen en laten te rechtvaardigen. De achterbakse en bittere wijze waarop zij haar zakenpartner Nathaniel Branden heeft behandeld, nadat hij een vrouw had gevonden (nadat de seksuele verhouding tussen hem en Rand was beëindigd), spreekt boekdelen.