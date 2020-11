Volgens jouw theorie onder punt 1, heeft Hillary Clinton dan gewonnen in 2016 ?



Als er ergens consensus over is t.a.v. de verkiezingen in Amerika, waarde Kuif, dan is het, dat de peilingen apenballen zuigt. Verder is er al grote weerstand geweest vanuit kamp Trump tegen de huidige vorm van mail-in ballots, ver voor de verkiezingen. Hoor hier toch duidelijk een betoog gesteund door verklaringen onder ede.



Laat het juridische aspect maar gebeuren. Er komt iets uit, dat is wel zo prettig. En zelfs als je krijgt wat je wilt, Biden, dan is het beter voor hem ook, dat het uitgezocht is, opdat men hem nooit na kan dragen dat hij president is geworden door fraude.