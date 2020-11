Het is geweldig! Zes dj's van wie nog nooit iemand heeft gehoord van een radiostation waar nooit iemand meer naar luistert laten zich met z'n allen opsluiten! Niet echt een Glazen Huis maar wel een lockdown, het is enorm dapper. Misschien laat Giel Beelen zich wel pijpen door een prostituee, en misschien wordt zijn rijbewijs weer afgepakt na dronken achter het stuur stappen en misschien werkt Giel Beelen helemaal niet meer bij 3FM! Het is allemaal heel erg interessant en bij 3FM roepen ze heel hard dat het volk behoefte heeft aan Serious Request, net zolang tot u er zelf in gaat geloven, en dan staat iedereen met tranen in de ogen te applaudisseren op de tafels. U kunt allemaal plaatjes aanvragen, een soort Spotify zeg maar, en dan draaien ze u nummer waarschijnlijk niet omdat u 'maar 10 euro' overhad voor uw nummer, het is geweldig en ze aasgieren heus niet op uw portemonnee maar u kan best wat meer geven. U kunt zich ook laten sponsoren en dan moet u heel hard '3FM' roepen en er mag geen publiek komen en dat is heel jammer, want anders had half Nederland voor de poort gestaan. De zes dj's worden allemaal op het schild gehesen in de media en dan weet iedereen weer dat 3FM nog bestaat. Het doel van 3FM is echter niet het in de etalage zetten van 3FM, maar het is alleen maar om geld in te zamelen tegen corona, 3FM krijgt 12.000.000 euro per jaar van de belastingbetaler en dat hadden we natuurlijk óók kunnen uitgeven aan de bestrijding van het coronavirus. Maar ja, dan hadden we geen 3FM (luisteraandeel 2,2%) meer gehad! Als u ook wilt luisteren naar 3FM toen het nog leuk was, klik hier.