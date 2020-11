Pfff. Ook in Parijs zijn er wel wijken waar je nog prima kunt wonen hoor. Je moet er alleen wel het geld voor hebben. En dat geldt voor alle steden.

Is ook in NL zo. Als je het van een bijstandsuitkering of minimum loon moet hebben en je hebt bijvoorbeeld Den Haag als residentie, dan woon je toch echt in de omgeving waar het door dit soort mensen niet fijn toeven is.

Onze MP Rutte woont ook in Den Haag, alleen niet in de schilderswijk. Dus hij heeft er wat minder last van. En precies zo gaat het ook in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, etc., etc.

En in Frankrijk dus ook precies zo. Ook in jouw stad. Als de problemen bij jou best nog wel meevallen, dan woon jij dus niet in de Franse schilderswijk of kanalenbuurt.