Ik snap al die emoties niet. Wat maakt het in vredesnaam uit wie het alfamannetje is voor de vier komende jaren? Of is dat in Amerika echt veel belangrijker dan hier in Nederland?

Wij moeten het nu met Rutte doen. Maar zou het echt wat uitmaken als iemand anders zijn baantje had? Voor het plaatje misschien, maar achter de schermen dendert alles gewoon een richting uit. En wie er ook zit, we geven 'm toch wel de schuld. En dat zal in Amerika toch ook niet anders zijn?