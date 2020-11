Okee. Er zijn wat dingen anders dan verwacht. Het wordt het EK 2021, niet 2020. En Ronald Koeman is er niet bij, maar Frank de Boer wel. En Virgil van Dijk is er misschien ook wel niet. Maar toch. Wat hebben we zin in het EK jongens. Lekker voetbal kijken tussen het ouwehoeren over voetbal door en daarna de hele dag nadenken over voetbal, en dan weer over voetbal ouwehoeren en naar voetbal kijken. Heerlijk. En er is belangrijk nieuws van het voorpretfront: de vierde tegenstander van Oranje is bekend. Het is Noord-Macedonië, het Noord-Brabant van de Balkan, maar dan een zelfstandig land in plaats van de allermooiste provincie. Ze kunnen er trouwens helemaal niets van, die Noord-Macedoniërs, dus dat komt mooi uit. En wat ook mooi uitkomt, is dat wij speciaal voor alle voorpretfans Het Ultieme Dit Moet Gebeuren Zodat Nederland Naar De Tweede Ronde Op Het EK Gaat Topic hebben geüpdatete. Overal waar eerst 'Land 4' stond, staat nu 'Noord-Macedonië'. Zo hebben wij een lamme arm van het CTRL-F'en, en bent u weer helemaal op de hoogte!