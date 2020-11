Ik herinner me een SP'er in Limburg, maar '66 zou '66 niet zijn als ze hun roomblanke Brusselse agenda niet op z'n Amerikaans Identity-politics wijze pushen zouden zoals Franc Weerwind :

"Almere heeft 'Leidse Obama' als burgemeester

Een verre nazaat van Surinaamse slaven. En een enthousiaste Leidse corpsbal. Met zijn aanstelling morgen in Almere wordt Franc Weerwind (50 jaar) 's lands eerste zwarte burgemeester van een grote stad. ,,Natuurlijk is het een doorbraak.''

Hij heeft gewoon niet door hoe betuttelracistisch zijn partij is. Hij is gewoon een vehikel voor de partij om deze ID-politics uit te buiten. '66 is geen politieke partij, het is een marketingbedrijf. Paarse broeken, alleen maar paarse broeken, niet Hitler, maar Goebbels heeft de oorlog gewonnen.

www.ad.nl/binnenland/almere-heeft-lei...