Playlist GeenStijl Café Mega Mix 28 en uploaders:

1. The Cure - A Forest

2. Jeff Wayne - The Eve Of War

3. Team America - America Fuck Yeah – @RickyLaRue

4. Velvet Revolver - Slither – @Nascardude

5. Volbeat - Sad Man's Tongue – @Gulliver

6. Tool - Schism – @Quib

7. Candlemass - Darkness In Paradise - @Wilderst

8. Massive Attack - Teardrop – @steekmug

9. Kimono Drag Queens - Hunters - @SterF...

10. SOFI TUKKER & Novak & YAX.X - Emergency – @Sinterbikske

11. Sagittarius V - Lucidator - @Paul Joseph Watson

12. Louis Prima - Enjoy Yourself – @cugel

13. Tom MacDonald - No Lives Matter - @VBO_B_Niveau

14. Indeep - Last Night A DJ Saved My Life – @lezeres

15. AVICII - Wake Me Up - @Watching the Wheels

16. Paul McCartney - We All Stand Together - @Patje2011

Bonustrack: Guy Forsyth - Can You Live Without – @Gulliver