Eerst was het leven heel normaal. Sommigen zullen zelfs zeggen: "Ronduit saai", maar u bent verantwoordelijk voor uw eigen levenspad en dan had u maar bij Samantha moeten vertrekken toen het nog kon. Enfin, toen alles nog normaal was kregen we corona en even was alles heel erg abnormaal. Er was ook geen zak aan. Vervolgens gaven we zo goed en zo kwaad als het ging invulling aan dat abnormaal. Het kreeg ook een andere naam: 'het nieuwe normaal'. Het nieuwe normaal is in de letter helemaal niet 'het nieuwe normaal', want het is niet meer dan een interbellum tussen het oude normaal en het nieuwe oude normaal - met 'normaal' heeft het dus geen zak te maken. Zo zijn de virologen van VNO-NCW wel klaar met het nieuwe normaal en roepen ze op tot veel meer testen. Dat ging zo: de virologen van VNO-NCW kwamen samen om de coronacrisis op te lossen en toen zei zo'n viroloog: "Laten we veel meer gaan testen." De rest vond dat een goed idee, dat al die televisievirologen daar nooit over na hebben gedacht. En zo stevenen we af op 'vrijwel normaal'. Dat is het nieuwe normaal, maar dan nieuwer, en nog steeds niet helemaal normaal, want door het vertienvoudigen van de test komen we uiteindelijk terug bij het 'oude normaal'. Oftewel, het nieuwe nieuwe nieuwe normaal, of het nieuwe oude normaal. Zo, dan is dat weer duidelijk.

RIVM Update: Cijfers bijna weer normaal

Maar wel een 'prima plan'!