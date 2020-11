Het is wel jammer dat ze wat die profeet betreft zo weinig incasseringsvermogen hebben, maar goed ... we hebben ermee te maken. Toen ik jonger was zeiden m'n vriendjes me geen gedag als ik op zondag aan het voetballen was (reli-buurtje). De dag erna was het altijd weer goed, dus uiteindelijk stak je je hand niet meer op op zondag en de rest van de week was het normaal. Dat zou een 'normale' manier van doen zijn. Als je beledigd bent of het ergens niet mee eens, dan kun je een ander bij wijze van 'straf' even negeren, maar iemand bedreigen of z'n hoofd afhakken gaat toch wel wat ver.