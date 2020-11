Waarom lever je zoiets in bij de politie? Dit soort akties van de politie geven een schijnbeeld. Als ik in mijn zoon's nachtkastje zo'n ding tegenkom, dan gaat ie de kliko in. Als ik zo'n ding heb gebruikt om gerechtigheid te halen, dan gaat ie de kliko of de gracht in. Geef mij nou eens één reden om juist tijdens zo'n politie aktie, een wapen bij hen in te leveren. En als ik lid van een schietclub ben en er geen zin meer aan heb, dan verkoop ik het. Deze verzameling wapens zegt helemaal niets over ontwapening. Moeten we nu denken dat Amsterdam een stukje veiliger is geworden ofzo?