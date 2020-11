Ik ga sinds maart nog steeds iedere dag naar het werk bij een groot bedrijf. Dankzij de coronacrisis ben ik steeds meer richting de aansturing van een productieafdeling gedrongen. Het niveau van de mensen is er laag. Velen komen er binnen via projecten voor kansarmen. Zij worden aangevuld met uitzendkrachten. Er werken, afhankelijk van de dag in de week zo'n 80 tot 140 mensen bij ons. Al met al wordt er best hard gewerkt. Dat laatste kan ik over de thuiswerkende afdelingen niet zeggen.

Ondanks dat de werkzaamheden normaliter om 8:00 starten, ben ik er al om 7:00, om de boel op te starten en te ordenen, zodat ik exact weet wat we die dag moeten produceren en in welke volgorde we dat gaan doen. Om 8:00 uur is er een zoom stand-up, waarin dat ook besproken wordt, maar daar kan ik niet bij zijn, omdat dat midden in de opkomst van het personeel is. Erg onhandig als je de enige bent die echt contact heeft met de werkvloer.

7: 45; De eerste collega meldt zich. Hij heeft werkhandschoenen nodig. Die blijken op. Degene die die dingen normaliter bestelt, blijkt onbereikbaar. Als ik hem in de middag eindelijk te pakken heb, belooft hij er naar te kijken. Als ik hem er twee dagen later aan herinner, stuurt hij een beschrijving van twee regels met hoe ik de boel voortaan zelf kan bestellen, zoals iedereen dergelijke werkzaamheden maar een beetje naar mij toe schuift. Ik besluit direct 1000 paar te bestellen. Dezelfde collega verwijt mij vervolgens dat ik er teveel heb besteld.

De volgende collega komt zich melden. Hij krijgt materieel niet aan de praat. Ik loop al maanden te zeuren om nieuw materieel, maar krijg degene die daarvoor verantwoordelijk is niet zover er mee bezig te gaan. Hij had het onlangs wel ingebracht voor de agenda voor een zoom-meeting, maar tijdens die meeting was hij aan het wandelen met de hond. Het punt is toen wel besproken, maar er is in mijn nadeel besloten. Het kon nog wel even wachten.

De derde collega komt melden dat zijn loon niet klopt. Ik kijk er vluchtig naar en denk dat hij gelijk heeft. Ik weet niet zeker of het fout gaat bij HR of de loonadministratie. Ik denk HR. Het zou fijn zijn als ik de collega nu achter een laptop kon zetten, zodat iemand van HR van afstand de boel kon uitleggen. Er blijkt niemand van HR beschikbaar te zijn. Ze hebben het allemaal druk. Ik stuur er een mailtje over, waarin ik het probleem van de collega probeer te vertalen naar de termen die HR gebruikt. Na twee weken is de boel nog niet opgelost. HR blijkt het doorgeschoven te hebben naar de loonadministratie. De loonadministratie weer terug. Nu ligt het ergens tussenin.

... Het is rustig vanmiddag. Zes collega's kwamen vragen of ze eerder naar huis mochten. Natuurlijk mocht dat. Ik kijk in het systeem en er zijn plots meer productieopdrachten klaargezet. Zodanig veel dat we flink moeten overwerken. Hierover is niet met mij gecommuniceerd. De verantwoordelijken krijg ik niet te pakken. De volgende ochtend krijg ik het verwijt dat ik zelf collega's naar huis heb laten gaan. De productie moest eerder af, zodat een vrachtwagen eerder kon vertrekken. Helaas had een verantwoordelijke zich in de dag vergist. Zodat de pallets met producten de hele dag in de weg staan en het overwerken voor niets is geweest.