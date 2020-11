U hebt nog tot 22:00 uur om naar sauna, seksclub, bieb, zwembad, theater of museum te gaan. Of u knipt gezellig de televee aan voor alweer een debat over de kerona. Cijfers zijn hoopvol, blauwe lijntjes dalen, besmettings Amsterdam met 30% gedaald, de R is allang onder de 1, want het huidige getal 1.11 is van meer dan twee weken terug. MAARRRR, dit is een gemeen virus dat zwiept met een vertraagde staart die twee drie weken later mept. Er zijn OPNAMESTOPS in meerdere ziekenhuizen wegens bomvolle afdelingen en De Zorg staat eigenlijk op OMVALLEN (lol). En dat allemaal omdat Mark en Hugo het verdomden om de scholen te sluiten op advies van het OMT. #DatTribunaalKomtEr. Kaartje Nederland (met avondklokgebied) via Innouveau.

Regionaal Avondklokgebied (zwart)

Omrijden via België zinloos, want daar hebben ze ook avondklok. Vaarwel Zeeland!