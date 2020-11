Omdat u allemaal massaal op GeenStijl zat te lezen over de Ottomaanse aanval op Wenen, miste u het schitterende optreden van de FvD-top in de talkshow van Eva Jinek. De powervrouw van RTL had haar allerbeste decolleté aangetrokken (meer beelden bij het gezaghebbende Vidcaps.Live) en Eva Vlaar, Nicki Pouw & Thierry Baudet uitgenodigd voor een nadere kennismaking met Martijn Krabbé en bouwkundig genie Bob Sikkes van het succesprogramma Kijken Zonder Kopen, die binnenkort op zoek gaan voor een gigantische fractiekamer voor Forum voor Democratie, waar 2 master bedrooms (eentje voor Thierry, eentje voor Joost) én een achterkamertje in gemaakt moet worden, voor onderduikers. Of zoiets. (Langer fragment hierrr.)