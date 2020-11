Het giert helemaal uit de klauwen in Doetinchem, de tot voor kort veilige haven die we allemaal kennen als thuisstad van de mooiste voetbalclub van het land en verder [nog uitzoeken waar we Doetinchem nog meer van kennen, red.]. Maar! Nu hoort Doetinchem er helemaal bij. De wijk Overstegen wordt geterroriseerd door jongeren. En wel: "Veertig à vijftig jongeren op de fiets." Heeft de imam van de Fietsersbond al zijn excuses aangeboden en staan er al fietsers op de Dam om hun afschuw uit te spreken over de gebeurtenissen? We kunnen namelijk niet alle fietsers over een kam scheren. De fiets is het vervoersmiddel van de vrede! Ziet u dat soms niet? En dan nog iets, we leven in een maatschappij waarin een ieder zomaar afbeeldingen van zijn of haar auto kan laten zien, maar misschien moeten we dat gewoon maar niet meer willen met z'n allen. Het is namelijk vrij beledigend voor de fietsers! De eerste steunbetuigingen uit andere steden druppelen binnen, iedereen vindt het heel vervelend dat een vrij grote groep fietsers het weer eens verpest voor de rest van de fietsers. Bij RTL Boulevard heeft Peter R. de Vries, een fietsbekeerling (zie foto na de klik), gereageerd op de terreur van fietsers in Doetinchem. "Ik getuig dat er geen godheid is dan alleen Gerrie Knetemann en ik getuig dat Michael Boogerd de gezant van God is", aldus Peter.

Hahaha