Ga eens met uw luie reet van de bank af, klim eens op een trapje naar een raamkozijn, of beter nog: gooi een vuurkorf aan en sleep die slome Samantha ook maar eens de buitenlucht in, want YouTube-filmpjes over lengte-effilatie staan er morgen ook nog wel, in tegenstelling TOT DE BLAUWE MAAN DIE AAN DE HEMEL TE ZIEN IS. De volgende blauwe maan bij Halloween is 2039 en tegen die tijd is de wassende maan de enige maan die u mag aanbidden van de kalief van het kabinet-Azarkan II. "Zaterdag is nóg specialer omdat de blauwe maan overal ter wereld te zien is, als de weersomstandigheden het toelaten. De laatste keer dat dit voorkwam was in de Tweede Wereldoorlog, in het jaar 1944." En we weten allemaal wat we in Europa aan het doen zijn met de vrijheden waar al die helden voor gestorven zijn! Dus hup, geniet van je privileges en je vrijheden nu het nog kan, ga die maan zien.