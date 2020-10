Beste Beste Landgenoten, de Islam is om te beginnen niet alleen een relegie, het vermomt zich wel zo maar eigenlijk is het een politiek systeem.

Daarbij komt nog dat de Islam een dogmatische godsdienst is, net zoals de Katholieke kerk overigens, maar waar de Katholieke kerk een Paus kent die zijn eigen dogma's mag uitspreken (hij is immers de vertegenwoordiger van god op aarde) is dat bij de Islam niet het geval. De Koran bevat daar het woord van god en mag derhalve niet worden tegengesproken. Er is ook geen levend persoon op aarde die daar een uitzondering op vormt. Dus is er ook geen gematigde islam. Want een gematigde islam is dus per definitie tegen de Koran en dus per difinitie blasfemie en daar staat volgens diezelfde Koran de doodstraf op. Het is dus een straatje zonder einde. Oh en mocht u het aan een moslim gaan vragen, die mag u perfect in uw gezicht staan beliegen. Dat noemen ze Taqqiyya. U ziet die ouw Mo heeft in 600 in de 60 aan alles gedacht. Alleen heeft hij het niet bedacht maar een Katholieke priester/monnik, dat is nog het ergste van al.