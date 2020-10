Nee, het is niet Pelé, de doelpuntensmokkelende egomaan die werd geboren in 1822, toen de tegenstanders nog standbeelden waren en het spel zo sloom als je dikke tante die naar de koelkast hobbelt voor een nieuw glas chardonnay. Nee, het is niet Johan Cruijff, die het voetbal weliswaar veranderd heeft, maar ons toch net niet aan die wereldtitel heeft geholpen. Nee, het is ook niet Willem van Hanegem, de Kromme had de beste linker van allemaal maar ook de slechtste rechter van allemaal en nee, het is ook niet Lionel Messi, de geniale gnoom die op belangrijke momenten toch net wat te vaak afwezig is. Het is zelfs niet Eric Viscaal, die in veel facetten van het spel weliswaar de allerbeste was, maar door omstandigheden toch niet kan tippen aan de carrière van... Diego Maradona. De allerbeste, gekste, mafste, meest verrassende, iconische, legendarische, majestueuze cokesnuivende champagnezuipende links- en rechtstrappende herrieschoppende kontkickende voetbaldebiel áller tijden. De beste ooit, vandaag 60 jaar. Gefeliciteerd Diego.

Let op de assist van die gast in de lichtblauwe polo

Janken