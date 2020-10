Ik las ooit over de belastingperikelen van Stadsdichter Jules Deelder, waar hij verslag van deed in een kort verhaal ergens in de jaren 70 - 80. Een tafel, stoel en bed, was alles waar hij op dat moment over beschikte toen de belastinginspecteur uit de plukjekaalstraat in 010 langskwam, en die dolgelukkig vertrok met een ter elfder ure tevoorschijn getoverd tientje.

Veertig jaar jaar later wordt een gemankeerde mongeaul met een spraakgebrek en bijpassend humeur door dezelfde stad gestiekt met 2100 piek.

Ofwel, je bent nog niet deaud als rotterdamse icoon, of de boel pleurt achter je in elkaar alsof de Moffen 1940 nog even overdoen.