We gaan niet naar oma. We gaan niet naar opa. We gaan niet naar Frankrijk. We gaan niet naar Italië. We gaan niet naar Anguilla. We gaan niet naar Aruba. We gaan niet naar Oostenrijk. We gaan niet naar Duitsland. We gaan niet naar Engeland. We gaan niet naar Zwitserland. We gaan zelfs niet naar Limburg. We blijven deze kerstvakantie allemaal (gezellig, red.) THUIS. De hele dag lekker Powerpoints met enge grafieken kijken. Dat we dit nog mee mogen maken allemaal.

UPDATE: Dat was 'm weer. Van Dissel gaf nog even toe dat Hugo de Jonge gisteren loog toen hij zei dat de R nu al op 0,88 ligt maar daar kijkt niemand meer van op.