Hou. Nu. Toch. Een. Keer. Op. Over die zogenaamd schandelijke vertoning. Het enige wat er die dag schandelijk was, is dat de oppositie met een (reglementair geheel in orde zijnde) foefje probeerde een motie er door te drukken waar geen democratische meerderheid voor was. De aanwezige kamerleden van de coalitie hebben hun plicht als volksvertegenwoordiger niet verzaakt door weg te lopen, ze hebben op die manier juist hun verantwoordelijkheid genomen door het foefje van Wilders te doen mislukken door een ander (eveneens reglementair geheel in orde zijnde) foefje. Die namen hun verantwoordelijkheid met het risico dat die stap als "schandelijk" weggezet zou worden, iets waar GS vrolijk aan mee doet. Die motie had toen niet aangenomen moeten worden, en had nu blijkbaar ook niet aangenomen moeten worden.



Goed, nu een foutje gemaakt. Het zal wel... dat krijg je als de stemverhouding zo nauw ligt. Gebeurde wel vaker in onze democratie. En dan kunnen we ons maar het best een goed verliezer tonen. Maar de motie is treurig. Niet omdat ik het zorgpersoneel een salarisverhoging misgun, maar omdat het vooral een populistisch dingetje uit de oppositie is, en omdat er eigenlijk geen geld voor is. De zorgkosten lopen al tot in de 12 cijfers(!), en stijgen nog steeds, onder andere door stijgende loonkosten. De salarissen in de sector zijn onlangs al fors verhoogd. Nee, een bonus is op zijn plaats, een structurele verhoging nu even niet.