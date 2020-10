Toch wel twee van de meest aangename stemmen in opinieland. Brets initiatief 'Articles of Unity' om admiraal William McRaven en Andrew Yang duo-president te maken werd door Twitter de nek omgedraaid, dus ja dan maar geen normale president. En Dougie behoeft ook geen introductie meer natuurlijk, al raden we z'n boeken The Strange Death of Europe en The Madness of Crowds nog altijd bindend aan. En dan nu gewoon even keuvelen over de dingen die er toe doen.