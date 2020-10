Citaatje met de welbekende voorzet in de eeuwige discussie, hierboven. Maar de moedeloosheid over de machteloosheid van links & rechts, eeuwig met elkaar in conflict, om tezamen de moezelman en zijn gifgeloof op een armlengte afstand van de kernwaarden vrijheid, gelijkheid en democratisch burgerschap te houden, zit in deze kwoot:

"Op rechts wil men ‘keihard optreden’, Macron incluis trouwens, die zei dat het nu ‘tijd is voor daden’. Er is een radicale moskee gesloten in de voorstad Pantin. Daarna kon je op de radio alweer een demonstratie tegen ‘islamofobie’ beluisteren. Marine Le Pen deed haar duit in het zakje, over uitzetten, nationaliteit afnemen, waarna de minister van Justitie in de Assemblee verklaarde dat zo’n traject vermoedelijk een ‘wetgevende kruisweg’ zou opleveren. Bekende berichten, gemengde gevoelens.

Aan de linkerkant is het zeker niet beter. Daar staat men met de mond vol tanden. Le Monde schampert in de nieuwskolommen over het opgewonden activisme van rechts, dat in allerlei opzichten zal stuiten op de constitutie. Zelf heeft links niets te bieden, afgezien van het obligate bestrijden van racisme."

Sommers stukje zegt het even simpel als zorgwekkend: het wachten is op de volgende Paty. Want de vijanden van de vrijheid zijn met heel veel, en heel dogmatisch, onderstreept eerlijke Frankrijkscorrespondent Kleis Jager nog maar eens.

