Het werd zelfs onze professionele chaoot Tom Staal bijna te veel allemaal. Maar waar hij zelf al van het kaliber 12 ambachten, 13 Tomgelukken is, is die van Amerongen helemaal een aura van chaotische asteroïden. Wat in een kleine ruimte al gauw voor een hele volle sfeer zorgt, om het zo maar te zeggen, en een aanstekelijke bovendien. Nou, gooi daar nog een paar flinke teugen fris pils tegenaan en begin een gesprek over de islam, de NPO en de policor dwangbuis waar Dit Land in opgerold ligt en voor je het weet vliegen de zinnen, woorden, halve en hele waarheden woest in het rond. Inclusief freak appearances van Robbie Muntz, die gezeten naast de techniektafel ook gewoon de hele tijd zijn commentaar liet horen. Iemand was zelfs zo stom om hem op een bepaald moment een microfoon te geven. Na afloop bleef het ook nog lang onrustig, kunt u zich wel indenken. WIJ vonden het lachen, in ieder geval, en daar doen we het voor. Maar zet het vooral zelf aan als je een beetje reuring en beroering in je caféloze vrijdagavond wilt en oordeel vooral zelf, kan ons het schelen.