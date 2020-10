Sinds het begin van de pandemie houd ik me aan de regels. Enige fysieke contact is met mijn vriendin. Geen handen, geen knuffels, ook niet onder 'groepsdruk' te dicht bij staan, geen knuffels toen we jarig waren, geen knuffels toen we familie vertelden dat vriendin zwanger is, ook niet toen we ons zorgen maakten om de gezondheid van een familielid. Collega's nog maar vijf keer gezien sinds toen, vrienden twee keer. Thuis zitten, werken, eten, slapen en geregeld sporten. En eens in de twee weken op de koffie bij familie.

No fucking way dat ik me nog meer laat opsluiten dan nu al het geval is. Omdat een hoop FOMO-volk en suikerfeestiërs hun verstand niet kunnen gebruiken. Over winkeltijden heb ik geen zeggenschap maar buiten komen? Hou me maar eens tegen. Kan ik niet met de auto dan ga ik wel met de racefiets.

Knettergek zijn ze geworden. Wat schaam ik me om Nederlander te zijn.