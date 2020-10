Vroeger hing de samenleving van dorpsgekken aan elkaar. Ze keken wel op tegen de plaatselijke dokter, dominee en de onderwijzer, want die hadden doorgeleerd voor dingen. Dat is niet meer, helaas. Ze zitten op een podium dat verder reikt dan de toog. Irritant, maar schadelijk? De meeste mensen gehoorzamen nog steeds de dorpsarts, onderwijzer en dominee.

Lubach doet het leuk, met kwinkslagen en parabels houdt hij de kijker bij de les. Maar de les ging verder dan het weglachen van dorpsgekkie Lange Frans. Hij noemde hem in één adem met PVV en FVD. Iedereen die daarop stemt, was zijn boodschap, is eigenlijk ook een dorpsgek. Iedereen die kritiek heeft op Hugo de Jonge is van het padje af. Iedereen die de logica van de corona-maatregelen niet kan volgen, die ziet dat de horeca kapot moet terwijl BLM-activisten met subsidie en zendtijd worden beloond, iedereen die PVV stemt omdat ze geen islamitische buitenwijken willen vol koppensnellers, iedereen die FVD stemt omdat ze niet nog meer macht willen afgeven aan technocraten in Brussel... ja, al die mensen zijn gek. Het electoraat van PVV en FVD bestaat uit louter Lange Fransen en Famkes, en dat die dom zijn, daarover zijn we het wel eens, toch? Nou dan. Populisten. Ketters. Een pot nat. Op het schavot ermee. Het was een ingenieus in elkaar geschoven preek, van dominee Lubach.